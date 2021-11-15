Уфа, 15 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Женщина получила травму после касательного наезда на нее поезда в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Грузовой поезд

Грузовой поезд № 2747 следовавший по маршруту Уфа-Абдулино на 1523 км пикета №7 касательно наехал на женщину 1960 года рождения, которая переходила железнодорожный путь в неустановленном месте.

«По прибытию скорой медицинской помощи, пострадавшая находилась в сознании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что женщину доставили в медучреждение: предварительный диагноз — ушиб головного мозга. В настоящее время движение железнодорожного и автомобильного транспорта происходит в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах.