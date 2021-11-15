Омск, 15 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Следователи в Омске проводят проверку появившейся в соцсетях и СМИ информации о нападении собак на детей в посёлке Лузино. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в областном следственном управлении СКР.

(сс) Mr_Incognito_ Собака

По предварительным данным, 14 ноября на улице Майорова в посёлке Лузино бродячие собаки напали на детей. Спасаясь, дети забрались на спортивную конструкцию. Также в публикациях уточняется, что случаи нападения собак на людей в этом населённом пункте не единичны.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего. Также будут установлены ответственные лица, в обязанности которых входит своевременный отлов бродячих животных .

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