Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обратились к главе республики Алексею Цыденову с просьбой увеличить зарплату. Видеообращение спасателей было опубликовано в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм Бурятские спасатели обратились к главе региона из-за низких зарплат

Спасатели напомнили руководству региона, что они работают по одним нормативным документом с сотрудниками МЧС России. Функции, цели и задачи у них одни и те же, как и условия, в которых им приходится работать с риском для жизни и здоровья.

«Выполняя одну и ту же работу, спасатели БРПСС получают заработную плату в разы меньше и не имеют социальной защищённости. В нашей службе всего имеются вакантные места», — говорится в обращении.

По их словам, молодые люди долго не задерживаются, увольняясь через год-два после начала работа. Между тем, на подготовку профессионального спасателя в среднем уходит три года.

«Кроме того, уходят опытные спасатели, проработавшие много лет, в которых были вложены бюджетные средства, так как не могут прокормить свою семью. Нас всего 54 человека. На сегодняшний момент профессионализм службы упал, и назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей в поисках другой работы, если ситуация не изменится», — отметили спасатели.