Новосибирск, 15 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Активное обсуждение законопроекта нового свода правил русского языка связано с такой страшной для многих носителей языка темой, как орфография. Такое мнение ИА REGNUM высказала доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ольга Маркасова.

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«Кажется, что и раньше были трудности, а вот теперь совсем все будет непонятно. Переучиваться? Разбираться? Такие же настроения в начале 21 века сопровождали появление нового орфографического словаря. Новое всегда поначалу пугае, — отметила она. — Итак, паника, охватившая абитуриентов и их родителей, совершенно необоснованна: «новый свод правил» не то же самое, что «свод новых правил». Речь идет не о переписывании канонов, а о дополнении и уточнении информации. Нет революции — есть прогресс».

Она подчеркнула, что разработкой научных материалов занимаются лингвисты, за плечами у каждого серьезный практический опыт.

«Работая в комиссии, они суммируют свой опыт, тщательно выверяют языковой материал. Проект снабжен очень серьезным введением, в котором авторы аргументируют необходимость изменений в комментировании правил. Такие изменения назрели давно. Язык — динамическая система, в которой со времени появления в 1956 году предыдущих правил появились новые слова, вышли из обихода старые. Мы, филологи, работая из года в год со старым справочником, понимали, что примеры устаревают, сложные вопросы не решаются. Об этом говорит и активность людей в форумах на специализированных языковых порталах, узнающих у модераторов, как верно: офлайн или оффлайн, Врио или врио и пр. Почти за 70 лет существования первой редакции был освоен космос, в каждый дом пришла чудесная техника, города приобрели новый вид. Язык — отражение жизни, и это значит, что, пользуясь им, мы должны быть уверены в его современности и актуальности, — подчеркнула она.

Напомним, проект постановления российского правительства о новых правилах русской орфографии и пунктуации разработан Минпросвещения РФ. Текст опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что в русском языке произошли изменения, включая новые слова, а также такие конструкции, для которых не предусмотрено существующих на данный момент правил. Новая редакция свода правил должна устранить «фрагментарность правил 1956 года».