Ярославль, 15 ноября 2021, 09:55 — REGNUM В Ярославле жители самостоятельно собрали средства на оплату штрафа, назначенного судом депутату муниципалитета Наталии Бобряковой. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Наталию Бобрякову осудят по протоколу об административном правонарушении. Он был составлен 28 июля 2021 года, когда Бобрякова и ещё несколько активистов принесли ко входу в здание мэрии муляж гроба с надписью «Общественный транспорт». Рассмотрение состоялось 11 ноября, по итогу которого депутату назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
12 ноября Наталия Бобрякова сообщила, что люди начали присылать ей деньги на оплату штрафа.
Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM — средства на оплату штрафа были собраны примерно за сутки. Пока что депутат штраф не оплатила.
Недавно на проблемы, возникшие в результате транспортной реформы, обратил внимание врио губернатора Дмитрий Евраев. Сейчас власти пытаются скорректировать работу автобусов в городе.
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