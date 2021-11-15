Ярославль, 15 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Ярославле жители самостоятельно собрали средства на оплату штрафа, назначенного судом депутату муниципалитета Наталии Бобряковой. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Акция в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Наталию Бобрякову осудят по протоколу об административном правонарушении. Он был составлен 28 июля 2021 года, когда Бобрякова и ещё несколько активистов принесли ко входу в здание мэрии муляж гроба с надписью «Общественный транспорт». Рассмотрение состоялось 11 ноября, по итогу которого депутату назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

12 ноября Наталия Бобрякова сообщила, что люди начали присылать ей деньги на оплату штрафа.

«Вчера вы тронули меня до слез! Меньше чем за сутки на мою карту пришло 7000 руб., по платежам видно, что некоторые из вас перевели остаток со счета и это особенно дорого! Да, я знала на что шла, понимала, что будут делать все, дабы наказать меня! Но в условиях пандемии, когда нам запретили митинги, пикеты, да и вообще практически любое публичное выражение мнения, мне нужно было обозначить проблему, по итогу я планировала записать видео, но увы, реквизит у меня был фактически украден, а меня наказали. Сумма штрафа для меня существенная, я шла в депутаты не зарабатывать деньги, а защищать интересы горожан. Этой позиции я придерживаюсь весь срок полномочий, своими действиями вы доказали мне ещё раз правильность моих убеждений!», — написала депутат.

Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM — средства на оплату штрафа были собраны примерно за сутки. Пока что депутат штраф не оплатила.

Недавно на проблемы, возникшие в результате транспортной реформы, обратил внимание врио губернатора Дмитрий Евраев. Сейчас власти пытаются скорректировать работу автобусов в городе.