Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое четырехлетних братьев попали под колеса автомобиля такси, когда переходили с матерью проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Об этом 15 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таксист сбил детей на переходе в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

ДТП произошло вечером в воскресенье, 14 ноября, в Выборгском районе Петербурга. Около 18:00 мск у дома 6 по улице Грибалева 26-летний водитель Hyundai поворачивал на регулируемом перекрестке налево и не уступил дорогу матери с двумя детьми, которые в это же время переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате чего автомобиль задел двух четырехлетних мальчиков.

«Бригадой скорой помощи в состоянии средней степени тяжести несовершеннолетние были госпитализированы в детское медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, наезд совершил водитель такси. В свою очередь издание «Фонтанка» уточняет, что автомобилист — уроженец одной из среднеазиатских республик, который находится на территории РФ без регистрации. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».