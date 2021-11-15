Сеул, , 09:54 — REGNUM Жители Южной Кореи в возрасте старше 50 лет, прошедшие полный курс вакцинации более шести месяцев назад, могут пройти ревакцинацию американскими препаратами Pfizer или Moderna с 15 ноября, сообщает Yonhap News.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представители органов здравоохранения рекомендуют сделать дополнительную прививку через шесть-восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Принять участие в программе ревакцинации также могут жители страны в возрасте от 18 до 49 лет с серьёзными заболеваниями, сотрудники оперативных служб, в том числе, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также медицинские работники, фармацевты и сотрудники детских дошкольных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2006 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 339 466.

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