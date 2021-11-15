Новомосковск, Тульская область, , 09:53 — REGNUM Погром устроили неизвестные в одной из больниц в Тульской области. Проверку по факту инцидента начала полиция.

Больница Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Сообщения о том, что в больницу города Новомосковска ворвались четверо неизвестных, напали на охранника, повредили дверь и телефон, появились 14 ноября в местных СМИ. Журналисты предположили, что нападение могли устроить родственники скончавшегося пациента. Как уточняет «ТСН24», из медработников никто не пострадал

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В результате происшествия пострадавших нет», — цитируют РИА Новости комментарий регионального минздрава.

Детали инцидента пока не уточняются.