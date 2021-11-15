Москва, 15 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Из-за того, что около Международной космической станции (МКС) в ближайшее время пролетит опасный кусок космического мусора, российские космонавты на это время перейдут в корабль «Союз МС-19». Это 15 ноября следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует на своем сайте национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

МКС

«По уточненным данным, <…> следующее время сближения 07:06 (10:06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 07:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сказал российскому космонавту Петру Дуброву специалист Центра управления полетами, который расположен в Подмосковье.

Также экипаж МКС и наземные службы приняли решение провести утреннюю конференцию в 07:45 (10:45 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что запуск спутников связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на 6 декабря 2021 года.