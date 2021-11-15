Москва, 15 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В центре Москвы планируется благоустройство Хрустального переулка, расположенного возле Гостиного Двора. Об этом 15 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Переулок расположен между Гостиным Двором и Средними торговыми рядами, которые связывают Варварку и Ильинку. Ранее здесь было активное движение людей и машин, однако из-за комплексной реконструкции Средних торговых рядов, которую планируется завершить до конца 2021 года, Хрустальный переулок выпал из городского пространства, рассказал мэр.

«Благоустройство Хрустального переулка будет максимально бережным и щадящим», — написал Собянин.

Он рассказал, что планируется восстановить одностороннее движение в сторону Варварки, организовать несколько парковочных карманов. При этом большая часть будет отдана пешеходам — появятся широкие гранитные тротуары по обеим сторонам переулка. Чтобы увеличить пространство, фонари разместят на фасадах Гостиного Двора.