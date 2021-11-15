Канберра, 15 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В интервью телеканалу Nine News от 15 ноября управляющий директор Австралийской ассоциации финансовых брокеров Питер Уайт предупредил, что «австралийцы неосознанно движутся к финансовой катастрофе», поскольку любое повышение процентных ставок в стране приведет к тому, что тысячи граждан не смогут расплатиться по долгам.

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По словам Уайта, недавнее исследование рынка кредитования, проведенное по заказу его организации, является «тревожным сигналом» о том, что многие заемщики живут не по средствам.

«Многие австралийцы явно играют с огнем и неосознанно движутся к финансовой катастрофе, живя в ложной надежде, что ставки останутся такими низкими… Это исследование является тревожным сигналом и показывает, что даже небольшое повышение ставок, которое станет более вероятным в следующем году из-за роста инфляции, может иметь катастрофические последствия для нашей страны», — отметил эксперт.

Исследование, на которое ссылался Уайт, показало, что 57% не смогут произвести выплаты, если их ипотечный кредит будет увеличиваться всего на 300 австралийских долларов в месяц ($220).