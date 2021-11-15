Владикавказ, 15 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Северной Осетии с начала 2021 года произошел 1101 пожар. При ликвидации огня были спасены 26 человек, не удалось спасти пожарным восьмерых жителей региона, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Пожар

Из общего количества пожаров в жилом фонде произошло 215, остальные 885 были связаны с горением сухой травы на открытой местности. Всего во время ЧП из-за возгораний с начала текущего года были эвакуированы 610 человек, из них 18 — получили травмы, но им удалось сохранить жизнь. Было также сохранено материальных ценностей на сумму, превышающую 203 млн рублей.

Стоит отметить, что за тот же период 2020 года в Северной Осетии произошло больше пожаров — 1331. Погибли девять человек, в том числе один ребенок.

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