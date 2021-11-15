Джакарта, 15 ноября 2021, 09:51 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что оно успешно приняло резолюцию о насилии в отношении трудящихся женщин-мигрантов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщает CNN Indonesia.
Резолюцию поддержали 50 стран.
Документ сосредоточен на защите трудящихся женщин-мигрантов во время пандемии. Это включает доступ к важнейшим медицинским услугам и вакцинам.
По данным на 2020 год поток денежных переводов от трудовых мигрантов из 22 стран снизился на 17,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии раскрыло пункты соглашения о постепенном прекращении использования угольной энергии.
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