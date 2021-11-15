Уфа, , 09:50 — REGNUM Мужчина погиб в результате наезда автомобиля на лося в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Лоси на автодороге Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Сообщается, что вечером 14 ноября на 30 км автотрассы «Западный обход г. Уфы» автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 24-летний житель Караидельского района, наехал на лося.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 62-летний пассажир получил не совместимые с жизнью травмы. Животное также погибло.

По словам водителя, дикое животное внезапно выбежало на дорогу перед автомашиной. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек погиб в результате съезда автомобиля в яму.