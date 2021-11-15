Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ростовские полицейские в ходе очередного рейда выявили нарушителей масочного режима на рынке «Восточный Темерник». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Александр Альтман. На рынке

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В отношении граждан, пренебрегающих санитарными мерами, составлено четыре протокола о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Проведены профилактические беседы с руководством рынка и продавцами.

Рейды в Ростове-на-Дону будут продолжены.