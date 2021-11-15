Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Группа экспертов НАТО прибыла в Грузию, чтобы провести аккредитацию Школы институционального построения обороны. Об этом сообщает пресс-служба Грузии.

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«Визит предоставляет уникальную и реальную возможность для НАТО признать полное соответствие системы обучения и организационного управления Школы стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эксперты проверят качество обучения в вузе и соответствие стандартам НАТО. Если аккредитация пройдёт успешно, то Грузия станет первой страной, которая не входит в Североатлантический альянс, но имеет военное заведение, сертифицированное по стандартам этого блока.

Напомним, Школа институционального построения обороны в Грузии начала действовать в 2016 году. Заведение было создано для повышения квалификации сотрудников минобороны страны и других военных специалистов в рамках интеграции Грузии в НАТО.