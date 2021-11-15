Москва, 15 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В апреле 2022 года международная платежная система Visa откажется от комиссии для банков за переводы денежных средств с карты на карту по телефонному номеру. Об этом 15 ноября сообщается в разосланном банкам письме компании, передает «Коммерсантъ».

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Утоняется, что это письмо было разослано банкам в начале декабря и указывается, что отмена комиссии за перевод по номеру телефона будет произведена с 1 апреля 2022 года.

При этом в настоящее время кредитные организации платят комиссию интерчейндж размере 3 рубля и комиссию платежной системе 10 центов, а также 0,05% за переводы внутри страны и, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Также указывается, что в платежной системе отметили, что расширение использования сервиса переводов с карты на карту — это одно из важных направлений бизнеса в РФ и для его развития планируется «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

В то же время, в компании добавили, что Visa не может устанавливать комиссии за перевод денег с карты на карту, которые установлены банками и они могут сохраниться после отмены платежей в адрес платежной системы.

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