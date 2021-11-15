Красноярск, , 09:44 — REGNUM Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае сохраняется среди граждан старше 60 лет. Об этом в своём телеграм-канале 15 ноября сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Вакцинация против коронавирусной инфекции Dzhmao.ru

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Он подчеркнул, что пожилые граждане зачастую имеют хронические заболевания. Они могут привести к осложнениям при заражении COVID-19 и к летальным исходам.

Сейчас прорабатываются изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю №43. Они касаются категорий граждан, подлежащих вакцинации. Прежде всего эти меры предусматриваются для людей от 60 лет.

«Данные изменения необходимы не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок», — уточнил Горяев.

Он призвал жителей края вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 ноября в регионе было выявлено уже 141 305 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19.

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