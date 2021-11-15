Окуловка, Новгородская область, 15 ноября 2021, 09:43 — REGNUM В Новгородской области, на перегоне Окуловка — Мстинский мост Октябрьской железной дороги (ОЖД), начались сертификационные испытания новой партии скоростных поездов «Сапсан». Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе АО «РЖД».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году РЖД были закуплены 13 новых десятивагонных «Сапсанов». Они выйдут на линию в 2022—2023 годах.
В настоящий момент поезда проходят первые сертификационные испытания. Специалисты проверяют работу программного обеспечения и тормозной системы поезда в разных режимах, в том числе, в нештатных ситуациях.
«Прежде, чем «Сапсан» выйдет в первый пассажирский рейс, предстоит еще целый ряд тестов, в том числе: системы информирования пассажиров, климатической установки, сервисного оборудования», — уточнили в компании.
Ориентировочно сертификационные испытания завершатся весной следующего года.
Видео: пресс-служба АО «РЖД»
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