Окуловка, Новгородская область, 15 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Новгородской области, на перегоне Окуловка — Мстинский мост Октябрьской железной дороги (ОЖД), начались сертификационные испытания новой партии скоростных поездов «Сапсан». Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе АО «РЖД».

T.me/telerzd «Сапсан» нового поколения. (цитата видео из группы «РЖД» в телеграмм-канале)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году РЖД были закуплены 13 новых десятивагонных «Сапсанов». Они выйдут на линию в 2022—2023 годах.

В настоящий момент поезда проходят первые сертификационные испытания. Специалисты проверяют работу программного обеспечения и тормозной системы поезда в разных режимах, в том числе, в нештатных ситуациях.

«Прежде, чем «Сапсан» выйдет в первый пассажирский рейс, предстоит еще целый ряд тестов, в том числе: системы информирования пассажиров, климатической установки, сервисного оборудования», — уточнили в компании.

Ориентировочно сертификационные испытания завершатся весной следующего года.

Видео: пресс-служба АО «РЖД»