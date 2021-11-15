15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что кризис с мигрантами в Белоруссии — это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

Мирослава Романенко, , 11:05 — REGNUM Кризис с мигрантами в Белоруссии — это попытка президента Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, сообщили 14 ноября в пресс-службе Госдепартамента.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление Блинкена обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»), а также на его странице в социальной сети Facebook. Многие указали на абсурдность заявления представителя Штатов, но иные отметили, что США выгодно нагнетать ситуацию.

«Несколько лет назад мигранты совсем другие были, демократичные такие… Не то что сейчас», — с сарказмом отметил Alex.

«А Россия все не нападает и не нападает», — добавила Donna Anna.

«А что вообще США тут забыли? Их границы заканчиваются за океаном», — недоумевает Alisa K.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

«Пусть тогда на Диком Западе «Грязный Гарри» всем мозги вправит. А то смотри, нишу [бывшего главы СНБО Украины Александра] Турчинова заняли, каждую неделю нас шугают нападением», — добавил «Сир Эртур Дейн 84».

«Мне кажется, что большой части украинцев уже надоела эта брехня. Каждый раз они покупают цветы и пекут хлеб, а он всё не нападает и не нападает!» — написала Olga S.

«Ну, а как тогда им будет возможно оправдать предстоящее нападение на Россию? Вор кричит: «Держи вора!». Ничего нет нового под этим солнцем…» — пишет Марта.

«Говорят, российские танки уже видели под Тернополем. Перед тем, как «вернуть» Крым, едут на исповедь в Почаев», — иронизирует Ben Z.

«Это те США, которые по примеру Украины голосовали против недопустимости героизации нацизма?» — напомнил Ilia.

«На самом деле они знают, что делают. Намеренно искусственно нагнетают напряжённость с целью не допустить запуск «Северного потока — 2», — добавил Глеб.

«Да, собственно, повестка дня не меняется уже сколько десятилетий: во всем происходящем в мире виноваты Советы/РФ», — отреагировал Roman.

«Как же хочется, чтоб и в Европе полыхало», — написала Людмила.

«Не, а чё, сейчас Путин опять не придёт, скажут: перемога (победа. — М. Р.), он «напугался». Блин… рассекретил коварный план», — смеется Алексей.

«Они… делают то, что им выгодно. А выгодно им нагнетать. Такими заявлениями готовят к противостоянию или торгуются с РФ», — отметила Людмила.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Представляю, как Путин звонит Лукашенко и просит привезти к границе с Польшей и Литвой несколько тысяч людей.

— Саша, так привезёшь их, чтобы отвлечь от того, что я напал на Украину?

— Нет вопросов Володя, прямо сейчас высылаю несколько самолётов с бойцами. Они отловят на улицах сотни семей и насильно привезут их сюда по твоей просьбе», — с сарказмом добавил Jurij O.

«Лукашенко отвлекает, Путин нападает? Как хорошо, что наши амэриканськи друзи (американские друзья. — М. Р.) раскусили этот хитрый план», — иронизирует Алексей Б.

«Гроша ломаного не стоят слова этих Блинкенов. Противно быть игрушкой в чужих руках и разменной монетой, в которые мы превратились…» — пишет Natalie G.

«А также действия сирийских, афганских и ещё *рен знает каких беженцев. Все работают на отвлечение от украинских проблем», — смеется Оксана Р.

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