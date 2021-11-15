Ярославль, , 09:40 — REGNUM В Ярославле против проекта благоустройства Павловской рощи в Дзержинском районе города выступило 2350 человек. Об этом рассказала общественная активистка Елена Богданова.

Рисунок из проекта благоустройства Павловской рощи Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в октябре мэрия начала опрос с целью выяснения общественного мнения по проекту благоустройства. Этого требует закон. Сбор предложений из замечаний предполагался на бумажных опросных формах.

14 ноября Елена Богданова рассказала о том, что она передала в оргкомитет копии обращений граждан, высказавшихся против благоустройства.

«8 ноября 2021 года, за два дня до окончания слушаний, мы передали в оргкомитет опросный лист с приложением копий обращений 2350 жителей Ярославля к губернатору Михаилу Яковлевичу Евраеву о том, что предложенный проект благоустройства нарушает федеральные законы и Положение о памятнике природы «Павловский парк на берегу реки Волги», что они ПРОТИВ такого благоустройства», — пояснила активистка.

Отметила Елена Богданова и то, что обсуждения были завершены ещё 10 ноября, однако результатов нет до сих пор. Также общественница указала, что принявших участие в голосовании на момент 8 октября было совсем немного.

«Наш опросный лист в 15 часов 8 ноября в журнале регистрации был двенадцатым! На видео это подтверждает секретарь оргкомитета. Через два часа администрация «активизировала» своих сотрудников и в 17 часов было зарегистрировано 24 опросных листа. Татьяна Обухова (директор ИРСИ) срочно стала упрашивать ТОСы, чтобы они «мобилизовались» и отнесли в администрацию листы с поддержкой благоустройства», — заключила Елена Богданова.

Своё обращение с просьбой признать обсуждения несостоявшимся подал и член оргкомитета Михаил Рахимов. Пока остаётся неизвестным, когда будут опубликованы результаты.

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