Канберра, , 09:41 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 15 ноября, премьер-министр Скотт Моррисон предупредил Китай, что он не будет «продавать» Австралию или ограничивать свободу слова в стране после того, как Пекин подал официальную жалобу на сенатора от Либеральной партии. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Австралия

Очередное охлаждение двусторонних отношений началось после того, как сенатор-либерал Джеймс Патерсон выступил в Европарламенте с речью, в которой обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела других стран.

«Его речь ввела в заблуждение европейских парламентариев и общественность, что еще раз отражает его предвзятость и враждебность по отношению к Китаю», — заявили в китайском посольстве.

В свою очередь Моррисон пообещал, что свобода слова никогда не будет ограничения из-за прихотей Пекина.

«Этого никогда не произойдет. Австралия — свободная страна, где вы можете высказывать свое мнение, и при нашем правительстве вы можете быть абсолютно уверены, что она (свобода слова — прим. ИА REGNUM) будет сохранена и всегда будет поддерживаться», — заявил премьер-министр.