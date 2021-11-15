Ереван, 15 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Beko Республиканский стадион. Ереван

В составе немецкой команды дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили хавбеки Кай Хаверц и Йонас Хофман. В составе сборной Армении отличился Генрих Мхитарян, реализовавший пенальти.

Таким образом, сборная Германии набрала 27 очков. Ранее она досрочно обеспечила себе путёвку на чемпионат мира — 2022. Сборная Армении заняла четвёртое место в группе и не вышла на мундиаль.

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