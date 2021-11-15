В ООН отреагировали на информацию об авиаударе США по Сирии в 2019 году
Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Военные должны нести ответственность за действия, из-за которых гибнут мирные жители, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Таким образом он прокомментировал публикацию New York Times об авиаударах США в Сирии, в результате которых погибли десятки человек.
Напомним, согласно информации, которую удалось собрать New York Times, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз.
Утверждается, что в результате авиаудара погибли 70 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался.
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