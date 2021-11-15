Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Военные должны нести ответственность за действия, из-за которых гибнут мирные жители, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Таким образом он прокомментировал публикацию New York Times об авиаударах США в Сирии, в результате которых погибли десятки человек.

«Мы бы <…> подчеркнули необходимость того, чтобы за все действия, в результате которых гибнут мирные жители, наступала ответственность», — сказал он РИА Новости.

Напомним, согласно информации, которую удалось собрать New York Times, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз.

Утверждается, что в результате авиаудара погибли 70 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался.

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