Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве специализированный центр занятости «Моя карьера» подготовил более 500 временных вакансий для подработки в новогодние праздники, сообщается на портале мэра столицы.

Новый год Дарья Антонова © ИА REGNUM

День вакансий для желающих найти работу на время новогодних праздников пройдет в онлайн-формате 18 ноября. Предложения о сотрудничестве представят около 20 столичных компаний.

«Моя карьера» предложит москвичам следующие вакансии в новогодние каникулы: продавец на новогоднюю ярмарку, оператор проката на каток, бариста, мерчандайзер, выгульщика собак, оператор кол-центра, курьер и др.

Как сообщало ИА REGNUM, для новогодних и рождественских праздников в Москве подготовили более 4 тысяч световых декоративных конструкций.

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