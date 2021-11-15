Краснодар, , 09:35 — REGNUM В Краснодаре пассажирка трамвая напала на девушку, отказавшуюся надеть защитную маску, конфликт попал на видео, которое было опубликовано в Сети 14 ноября.

Маска (сс) AlexChirkin

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Судя по кадрам, трамвай остановился из-за того, что одна из пассажирок, молодая девушка, отказалась надевать защитную маску, что вызвало негодование остальных пассажиров.

С криками «Вышла отсюда» и «Пошла вон», несколько человек попытались вытолкнуть девушку из трамвая, одна женщина ударила её, вторая дама набросилась на неё с криками, в конфликт вступил и пожилой мужчина, также требовавший, чтобы девушка покинула салон.

По данным местных СМИ, нарушительницей спокойствия оказалась несовершеннолетняя жительница Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Воронежской области полиция жёстко задержала мужчину, отказавшегося надеть маску.