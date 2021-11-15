Дербент, Дагестан, 15 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Дагестанский город Дербент получит на свое развитие в ближайшие годы 183 млрд рублей. Денежные средства поступят из федерального и республиканского бюджета, а также от частных инвесторов, сообщил глава города Рустамбек Пирмагомедов.

Samovar.travel Дербент

«Город растет, перспективный план у нас есть. Процесс запущен, он идет. 11 октября было подписано постановление по плану комплексного развития Дербента. В общем будет 183 млрд с учетом федеральных инвестиций, частных и республиканских», — цитирует Пирмагомедова «Интерфакс».

На эти средства в городе, в частности, планируется построить духовный центр с мечетью, церковью и синагогой, а также несколько сетевых гостиниц, в том числе переговоры ведутся с руководством сети отелей Rixos.

Напомним, побывавшему в апреле 2021 года в Дербенте главе российского правительства Михаилу Мишустину был представлен план развития города. Премьер-министр был удивлен масштабами строительства и объемами вложений. Так, финансирование задуманного должно составить 330 млрд рублей. Мишустин отметил, что такие вложения — это очень здорово, однако нужно потратить их с умом, под под контролем общественности.

Читайте также: Мишустина удивил план развития Дербента на сумму 330 млрд рублей