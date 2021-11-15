Саратов, , 09:34 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 637 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 639 жителей. Об этом по состоянию на 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Экспресс-тестирование Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 115 пациентов, с признаками ОРВИ — 513 человек, у девяти пациентов бессимптомное течение заболевания.

За время пандемии по данным на 15 ноября в регионе зарегистрировали 110 924 случая заражения. Выздоровел всего 96 181 носитель вируса, из них за сутки — 472 пациента.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 348 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 244 пациента, до 20 лет — 71 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Саратовской области для бесперебойного оказания неотложной помощи в амбулаторных условиях дополнительно выделено 29,6 млн рублей.

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