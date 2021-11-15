Сеул, , 09:34 — REGNUM В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 декабря.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии SARS-CoV-2.

Также южнокорейский МИД призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2006 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 339 466.

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