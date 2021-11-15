Сеул, 15 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Южной Корее продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 13 декабря.

Журналисты агентства указывают, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии SARS-CoV-2.

Также южнокорейский МИД призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2006 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 339 466.

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