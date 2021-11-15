Ивнянский район, Белгородская область, 15 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик погиб в результате столкновения двух автомобилей в Ивнянском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, 14 ноября около 16:50 на 628 километре федеральной автодороги М2 «Крым» 37-летний водитель водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди Skoda Karoq. После удара Volkswagen налетел на опору уличного освещения, а затем перевернулся.

На месте аварии скончался четырёхлетний пассажир Volkswagen, водитель госпитализирован.