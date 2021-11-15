Мадрид, , 09:31 — REGNUM Сборная Испании одержала победу над командой Швеции в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Испании Альваро Мората на 86-й минуте.

Таким образом, сборная Испании заняла первое место в группе B, набрав 19 очков, и напрямую вышла на чемпионат мира — 2022. Сборная Швеции с 15 очками стала второй и попала в стыковые матчи.

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