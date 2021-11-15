Гол Мораты вывел сборную Испании на ЧМ-2022
Мадрид, 15 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Сборная Испании одержала победу над командой Швеции в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Кирилл Венедиктов
Альваро Мората
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Испании Альваро Мората на 86-й минуте.
Таким образом, сборная Испании заняла первое место в группе B, набрав 19 очков, и напрямую вышла на чемпионат мира — 2022. Сборная Швеции с 15 очками стала второй и попала в стыковые матчи.
Читайте также: Сборная Сербии по футболу обыграла Португалию и вышла на чемпионат мира