Москва, 15 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В настоящее время число похорон в столице России по сравнению с уровнем до пандемии COVID-19 увеличилось, как и смертность, на 25−30%. Об этом 15 ноября рассказал глава похоронной службы ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

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«Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — сказал он.

При этом глава ГБУ «Ритуал» подчеркнул, что имеющийся у предприятия статус государственного учреждения и модернизация его производственных мощностей позволили «Ритуалу» справиться с этими возросшими нагрузками.

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно. Это по сравнению с 300 во внекризисный период», — уточнил Екимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разработка препарата, позволяющего прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии.