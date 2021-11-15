Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области в рамках программы по инициативному бюджетированию одобрено 226 заявок на развитие объектов общественной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Работы по благоустройству Василий Иванов © ИА REGNUM

Общая стоимость одобренных проектов превышает 240 млн рублей. Почти 140 млн планируют выделить из бюджета региона, 56 млн рублей — из местных бюджетов и средств, выделяемых областным депутатам на реализацию социально значимых мероприятий. Около 46 млн составят инициативные платежи населения и спонсоров.

Средства на реализацию получат и четыре инклюзивных проекта. В 2022 году для детей с ограниченными возможностями здоровья обустроят игровые площадки в селах Рысаево и Идельбаево города Медногорска, в селе Новомусино Шарлыкского района. В Подгородней Покровке адаптируют тротуар.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике Сергей Бабин отметил, что за пять лет количество заявок по программе возросло почти в семь раз.

Добавим, Оренбуржье реализует программу инициативного бюджетирования с 2016 года.