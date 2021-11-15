Большое Село, Ярославская область, , 09:29 — REGNUM В Ярославской области сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего крест с кладбища. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области. Преступление пресёк участковый уполномоченный.

Кладбище Yarnews.net

«В Большесельском районе во время несения службы участковый уполномоченный полиции и сотрудник уголовного розыска заметили мужчину, подходящего к пункту сдачи металлолома с железной конструкцией в виде креста. Сотрудники полиции установили, что данную конструкцию мужчина, местный житель 1981 года рождения, похитил с места захоронения на территории кладбища, расположенного в селе Большое село», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый не работает, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Как уточняют в полиции, крест не был «действующим» памятником.

«Местная жительница поставила новый памятник на месте захоронения своих родителей, а ранее стоящий крест еще не успела вывезти. Ущерб составил 3 000 рублей», — сообщили в УМВД.

Между тем по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина не стал отпираться и дал признательные показания.