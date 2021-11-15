Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, остальные были старше этого возрасте. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2073.

По состоянию на 15 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 1308 пациентов, у 1037 из которых также развилась внебольничная пневмония. 77 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё почти 4 тыс. носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 койки: занято — 1308, свободно — 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,2%», — добавили в оперштабе.

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