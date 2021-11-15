Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает центр «Фобос»

Около ноля Chris Campbell

"Сегодня инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему постепенно распогодится, но столбики термометров вряд ли превысят нулевую отметку», — говорится в прогнозе.

Синоптики пообещали в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Воздух не прогреется выше нуля градусов, в Подмосковье возможно до двух градусов тепла. Скорость ветра может достигать восьми метров в секунду.