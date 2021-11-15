Москва, 15 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает центр «Фобос»

Chris Campbell Около ноля

»Сегодня инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему постепенно распогодится, но столбики термометров вряд ли превысят нулевую отметку», — говорится в прогнозе.

Синоптики пообещали в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Воздух не прогреется выше нуля градусов, в Подмосковье, возможно, до двух градусов тепла. Скорость ветра может достигать восьми метров в секунду.