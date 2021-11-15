Тбилиси, 15 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен присутствовать на судебном заседании по делу о хищениях из госбюджета, назначенного на 15 ноября. Об этом сообщил журналистам адвокат экс-президента Беки Басилая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Запрос из суда о переводе Михаила Саакашвили был отправлен в пятницу. Соответственно, существуют все правовые процедурные основания для его перевода, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, конституции Грузии и Европейской конвенции о защите прав человека», — сказал Басилая.

Адвокат сообщил, что состояние здоровья экс-президента «очень тяжелое», но готов собраться силами и присутствовать в суде. Нужно только обеспечить его перевозку.

10 ноября другое уголовное дело, о жёстком разгоне протестующих в 2007 году, рассматривали в суде без Саакашвили. В минюсте Грузии заявили, что его сторонники готовятся блокировать автомобиль, в котором повезут экс-президента в здание суда.

Напомним, 15 ноября в Тбилисском городском суде состоится рассмотрение так называемого «дела о пиджаках». Его возбудили в отношении Саакашвили, которого обвинили в растратах во время президентства государственных средств на дорогую одежду и размещение в ходе заграничных поездок в дорогих отелях.