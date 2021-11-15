Благовещенск, , 09:22 — REGNUM Один день посещения детского сада в столице Приамурья Благовещенске теперь будет обходиться 235,17 вместо 222 рублей. Глава региона Василий Орлов подписал постановление «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми», сообщило 15 ноября ИА «ПортАмур».

Детский сад Yarregion.ru

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Основная часть ежедневного родительского взноса — оплата за питание, которая в Благовещенске составляет 169,36 рублей в день. Дороже всего посещение дошкольного учреждения будет обходиться жителям Селемджинского района Амурской области (максимальная стоимость — 252 рубля). Самые дешёвые детские сады — в Константиновском районе (до 121 рубля).

Постановление главы региона станет основой для установления итогового размера оплаты за детские сады в муниципалитетах Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, оплату за детский сад в Благовещенске ранее поднимали в январе 2021 года. Тогда стоимость присмотра и ухода за детьми была увеличена с 218 до 222 рублей в день, 142,55 рубля из них расходовались на питание.