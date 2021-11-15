Владикавказ, , 09:21 — REGNUM В Северной Осетии все еще остается под запретом движение по автодороге Чикола-Мацута. Дорога расчищена после камнепада, но до проведения обследования альпинистами и специалистами комитета дорожного хозяйства она будет оставаться закрытой, передает ГТРК «Алания».

Последствия камнепада Sven Dirks

Напомним, ЧП на автодороге между селами Чикола и Мацута в Ирафском районе РСО-Алании произошло 12 ноября. На участок трассы на 25-м километре обрушился камнепад. Всего сошло около 200 кубометров горной породы, а в ночь на 13 ноября — еще около 300 кубометров. В результате природного явления дорога оказалась перекрытой, а 16 населенных пунктов отрезанными от мира. Расчистка дорожного полотна велась почти двое суток и в настоящее время завершена, однако безопасность передвижения по дороге должны проверить альпинисты.

«Опасность повторного схода горных пород сохраняется, сейчас участок обследуют альпинисты», — цитирует ГТРК «Алания» пресс-секретаря комитета дорожного хозяйства республики Николая Песьякова.