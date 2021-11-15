Дубай, ОАЭ, 15 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В зависимости от комплектации стоимость нового бизнес-джета SSJ-100 Aurus будет составлять от $39 млн до $50 млн. Об этом 15 ноября рассказал журналистам глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

«Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, (будет стоить) в районе $39−50 миллионов, в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около $60−65 миллионов, в зависимости от комплектации», — сказал он.

При этом Чемезов уточнил, что в связи с тем, что новый самолет является уникальным и имеет высокий уровень комфорта и очень приличной дальностью полета — свыше 7 тыс. км, у него будут заказчики и интересующиеся за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дубае на аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021 впервые представили бизнес-джет SSJ-100 Aurus, который предназначен для VIP-персон.