Джакарта, , 09:20 — REGNUM Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии раскрыло пункты соглашения о постепенном прекращении использования угольной энергии, сообщает CNN Indonesia.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

В Климатическом пакте говорилось о том, что Индонезия согласилась постепенно прекратить использование угольной энергии.

«В конце концов, стороны договорились прекратить производство угля постепенно, а не отказываться от него», — заявил глава индонезийской делегации на саммите COP26 Лакшми Дванти.

Климатический пакт призывает к более амбициозным сокращениям вредных выбросов и обещает развивающимся странам больше денег, чтобы помочь им адаптироваться к изменению климата.

Индонезия готова прекратить использование угля к 2035 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что распространение случаев мутации коронавируса достигло 4830.

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