Горно-Алтайск, , 09:18 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Горно-Алтайске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло вечером 12 ноября.

Тройное ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, 42-летний водитель за рулём Nissan Almera перед поворотом направо заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулся с попутно движущимся автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 41-летней женщины.

После чего в остановившийся Volkswagen сзади въехал грузовой Камаз Т2642. Виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате пострадали водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля VolkswagenPolo, которых доставили в Республиканскую больницу.

Против водитель Nissan Almera возбудили дело по статье за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Водителя грузовика привлекли за нарушение правил дорожного движения, повлёкшего причинение вреда здоровью средней тяжести.

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