Симферополь, 15 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 15 и 16 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 и в течение суток 16 ноября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с», — уточнили в ведомстве.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, а также о вероятности возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.