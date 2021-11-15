Ташкент, , 09:17 — REGNUM В Ташкенте проходит первый двухэтажный мобильный шоу-рум продукции из Рязанской области. Свою продукцию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» представили 56 рязанских компаний. Как сообщает сайт «Российского экспортного центра» (РЭЦ), участники предложили посетителям 500 товарных наименований, в числе которых бытовая химия, косметика, продукты в области связи и IT, а также электроэнергетики и транспорта; продукция для промышленного рыбоводства, световые приборы, строительные материалы и детские товары.

«В течение двух месяцев на территории шоурума будут проводится B2B-встречи с участием представителей РЭЦ. На них компании смогут адресно узнать все о возможных мерах поддержки Российского экспортного центра применительно к планируемым ими контрактам», — пояснил глава представительства Российского экспортного центра в Республике Узбекистан Павел Буханов.

Он также напомнил, что шоу-рум был открыт по инициативе Центра поддержки экспорта Рязанской области при поддержке корпорации развития Рязанской области и при активном содействии представительства АО «Российский экспортный центр» в Узбекистане. Его главная цель — наладить взаимовыгодное сотрудничество и показать предпринимателям Узбекистана инвестиционную привлекательность региона.

На площадках шоу-рума состоялся круглый стол, посвященный работе выставки, участие в котором приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель хокима города Ташкента, АО «Корпорация развития Рязанской области», представительство РЭЦ в Республике Узбекистан, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, а также представители деловых кругов Республики Узбекистан и Рязанского региона.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.