Уфа, , 09:18 — REGNUM 676 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 96 257 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 85 195 человек, в том числе 668 победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике констатировали смерть 29 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 1 812 165 человек, в том числе завершили вакцинацию 1 513 967 человек.

Согласно данным на 14 ноября, в Башкирии за сутки выявили 679 носителей коронавируса.